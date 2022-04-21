سامي الطاهري يهاجم وزير الشؤون الدينية: تستخايل روحك في سانية !؟ لم يفلح سابقوك لتفلح انت!!؟

هاجم الخميس 21 أفريل، الامين العام المساعد لاتح الشغل سلمي الطاهري، وزير الشؤون الدينية المزاجي ووصفه بالوزير الانفعالي الذاتوي اللي مسو تسمع حسّو حسب تعبيره.
وعبّر الطاهري عن رفضه لقرار الوزير انهاء تكليف كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات المساجد بتونس 1 وعلق مستنكرا " طيستخايل روحو في سانية وإلاّ يشرف على حضيرة قنانة".
وخاطبه قائلا "لم يفلح سابقوك لتفلح .!!ولم يدوموا لتدوم أنت؟؟!!!أنتظر أن تحرّض علي ذبابك كما حرّضتهم على الأئمة".
ويأتي اعفاء الوزير لكاتب عام النقابة اثر انتقادات هذا الاخير للوزير ولما وصفها عقليته الذكورية.
يذكر ان قرار الوزير المتعلق بالسماح باقامة صلاة التهجد بكافة المساجد بالبلاد أثار استهجان نقابة الشؤون الدينية باتحاد الشغل التي طالبت بمنحة الاستمرار وضمان حسن تنظيم اقامة الصلاة ليأتي رد الوزير مهاجما النقابيين بالقول "اقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد..اخلدوا للنوم تنس برجالها".
وعبّر الطاهري عن رفضه لقرار الوزير انهاء تكليف كاتب عام النقابة الأساسية لإطارات المساجد بتونس 1 وعلق مستنكرا " طيستخايل روحو في سانية وإلاّ يشرف على حضيرة قنانة".
وخاطبه قائلا "لم يفلح سابقوك لتفلح .!!ولم يدوموا لتدوم أنت؟؟!!!أنتظر أن تحرّض علي ذبابك كما حرّضتهم على الأئمة".
ويأتي اعفاء الوزير لكاتب عام النقابة اثر انتقادات هذا الاخير للوزير ولما وصفها عقليته الذكورية.
يذكر ان قرار الوزير المتعلق بالسماح باقامة صلاة التهجد بكافة المساجد بالبلاد أثار استهجان نقابة الشؤون الدينية باتحاد الشغل التي طالبت بمنحة الاستمرار وضمان حسن تنظيم اقامة الصلاة ليأتي رد الوزير مهاجما النقابيين بالقول "اقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد..اخلدوا للنوم تنس برجالها".
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