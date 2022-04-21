نجيب الشابي يوسع المباحثات بشان تشكيل جبهة الخلاص


Publié le Jeudi 21 Avril 2022 - 12:38 قراءة: 0 د, 27 ث
      
عقد اليوم الخميس 21 أفريل 2022 رئيس الهيئة السياسية لحركة امل أحمد نجيب الشّابّي ووفد من حراك " توانسة من أجل الدّيمقراطيّة " ، من بينهم عبد اللطيف المكّي وآمال عزّوز وسمير ديلو.
وتولى الشّابّي تقديم مبادرته السّياسيّة بخصوص تكوين جبهة وطنيّة تعمل على توحيد الكفاح الميداني تحت عنوان جبهة الخلاص وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء.





وقد تمّ تجديد التّرحيب بهذه المبادرة واستعدادهم للعمل على إنجاح كلّ التّحرّكات الميدانيّة والمبادرات السّياسيّة الرّامية إلى استعادة الشّرعيّة الدّستوريّة ومواجهة الحكم الفردي .



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 244955

Fenac  (Tunisia)  |Jeudi 21 Avril 2022 à 13h 13m |           
مكلف بمهمة مهمة مستحيل ههههه

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 21 Avril 2022 à 13h 07m |           
أرجو ان لا يصاب بالاحباط من هذه الاطراف المختلفة وخاصة من دعاة انا لها ولا احد غيري وهم كغثاء البحر



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