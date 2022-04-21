قيس سعيّد: هم مثل الأوس والخزرج.. ومحاولاتهم للاندساس داخل القوات المسلّحة باءت بالفشل

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد فشل محاولات بعض الأطراف (دون الكشف عن هويتها) في الاندساس والتنظّم داخل القوات المسلّحة وداخل الادارة، مشددا على حياد الادارة، وفق تعبيره.وشدّد بالقول في كلمة بمناسبة اشرافه على مأدبة إفطار بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة أمس إن كل "من يحاول التسلل فهو واهم.. وسيتكسّر وهمه على جدار سميك اسمه القوات المسلحة العسكرية والامنية"، على حد تعبيره.وقال إن هناك "من يعتكف حاليا بعدد من الشقق بدلا من الاعتكاف بالمساجد لانقاذ تونس في حين ان تونس تريد ان تنقذ نفسها من هؤلاء.."، في تلميح ضمني للمعارضين له ضمن حركة مواطنون ضد الانقلاب وعلى رأسهم حركة النهضة.وأردف قائلا: "من الافضل لهم ان يعتكفوا بالمساجد او في بيوتهم معلقا بالقول: "كانوا خصماء الدهر مثل الأوس الخزرج وصاروا اليوم حلفاء.. لكن ذاكرة التونسيين ليس بالقصيرة.."، على حد قوله.وعلق بالقول: "من يريد ان يزرع بذور الفتنة بالإعلان في المنفى عن حكومة او برلمان موازيين.. فليلتحق بالمنفى.."وفق تعبيره.