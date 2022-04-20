ماهر مذيوب يطلب دعم البرلمان الألماني "لانقاذ 121 نائب بالبرلمان التونسي من حكم الاعدام"

Renata Alt /Maher Madioub

Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 18:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وجه الاربعاء 20 مارس، ناىب رئيس مجلس النواب المنحل المكلف بالاتصال ماهر مذيوب مراسلة الي لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الألماني بخصوص وضعية 121 نائب بالبرلمان التونسي الذين تم احالتهم للتحقيق بعد عقد جلسة عامة عن بعد.


وجاء في مراسلة ماهر مذيوب للجنة المذكورة " نتقدم لكم قصد المساعدة من أجل انقاذ 121 نائبا من أعضاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الذين احيلوا يوم 01 افريل 2022 للتحقيق القضائي على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية و تصل عقوبتهم للإعدام".



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