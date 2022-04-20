نجيب الشابي في مقر الحزب الجمهوري لبحث تشكيل جبهة الخلاص الوطني


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 17:21 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أدى رئيس الهيئة السياسية لحركة امل أحمد نجيب الشابي زيارة إلى مقر الحزب الجمهوري أين إلتقى بوفد عن قيادة الحزب بقيادة الامين العام عصام الشابي.
و كان اللقاء وفق ما نشره نجيب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك مناسبة قدم فيها مبادرته السياسية لبناء جبهة وطنية للخلاص.

و تم تبادل الرأي حول شروط إنجاح هذه المبادرة و إتفق الطرفان على الإبقاء على التشاور و التنسيق مفتوحا.


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