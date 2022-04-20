نجيب الشابي في مقر الحزب الجمهوري لبحث تشكيل جبهة الخلاص الوطني

أدى رئيس الهيئة السياسية لحركة امل أحمد نجيب الشابي زيارة إلى مقر الحزب الجمهوري أين إلتقى بوفد عن قيادة الحزب بقيادة الامين العام عصام الشابي.
و كان اللقاء وفق ما نشره نجيب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك مناسبة قدم فيها مبادرته السياسية لبناء جبهة وطنية للخلاص.
و تم تبادل الرأي حول شروط إنجاح هذه المبادرة و إتفق الطرفان على الإبقاء على التشاور و التنسيق مفتوحا.
و كان اللقاء وفق ما نشره نجيب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك مناسبة قدم فيها مبادرته السياسية لبناء جبهة وطنية للخلاص.
و تم تبادل الرأي حول شروط إنجاح هذه المبادرة و إتفق الطرفان على الإبقاء على التشاور و التنسيق مفتوحا.
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