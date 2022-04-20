الصافي سعيد: لو كنت رئيسا لكلفت نجيب الشابي بتشكيل حكومة

علّق الأربعاء 20 أفريل، النائب في البرلمان المُنحلّ الصافي سعيد، على مبادرة جبهة الخلاص التي يقترحها رئيس حركة أمل أحمد نجيب الشابي.وقال الصافي سعيد في حوار على راديو الديوان " لو كنت رئيسا للجمهورية لكلّفت أحمد نجيب الشابي بتشكيل حكومة جديدة تؤدي بتونس إلى مخرج".وأضاف الصافي سعيد " رئيس الجمهورية رفض كل المبادرات التي قُدمت إليه"، مشيرا "كل من يقترح مبادرة يقع اتهامه بالعمالة وتتم شيطنته".ويقترح نجيب الشابي في مبادرته تكوين جبهة خلاص وطني تنتهي بحكومة إنقاذ وطني وانتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.