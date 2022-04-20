نجيب الشابي للمغزاوي "نوليوا شُرفة كي يموتوا كبارات الحومة''

رد رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي على انتقادات امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي بسبب مبادرة جبهة الخلاص الوطني.وقال نجيب الشابي في تصريح لاذاعة " الديوان اف ام" موجها كلامه لزهير المغزازي " نوليوا شرفة كي يموتوا كبار الحومة".واضاف الشابي أن حركة الشعب كانت مشاركة في حكومة الترويكا عندما وقع اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد مؤكدا أنها كانت في حكومة إلياس الفخفاخ مع حركة النهضة وأنها استثمرت للوصول إلى المواقع وفق توصيفه.وأشار الشابي إلى أن حركة الشعب كانت جزء من الأزمة في العهد السابق قبل الثورة وفي حكومة الترويكا وحكومة الياس الفخفاخ.