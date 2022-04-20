منظمة المرأة في علوم البيانات(WiDS) تنظم النسخة الأولى من حدثها الإقليمي في تونس

بلاغ صحفي -

* WiDS Tunisia @ Re * Connectt هو حدث مستقل تنظمه جمعية Re * connectt ممثلة في رئيسها السيد سامي العياري وسفيرة WIDS السيدة سلسبيل القايد.

ويندرج هذا الحدث في إطار المؤتمر العالمي السنوي WiDS الذي انعقد في جامعة ستانفورد وفي أكثر من 200 موقع حول العالم. وهو يسلّط الأضواء على نساء استثنائيات يقمن بعمل ملحوظ ورائع في هذا المجال.

نظمت جمعية " Re * connectt " بالشراكة مع المنظمة العالمية WIDS التابعة للجامعة الأمريكية ستانفورد (من 17 إلى 18 مارس في الوضع الهجين و 19 مارس عبر الأنترنات) في تونس النسخة الأولى من الحدث الإقليمي " المرأة في علم البيانات " ( Women in Data Science " (WiDS) ).وكانت الأيام التي حملت عنوان "المرأة التونسية و DATA + AI Summit 2022" مكثّفة وثريّة بالعلوم والتكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.ومن أهم المواضيع الرئيسية لأشغال هذا الحدث المهم نجد الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على المجتمع والتحول المستقبلي ومواضيع البحث والقضايا و الرهانات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي في مجال العلاجات الصحية والذكاء الاصطناعي في المالية والذكاء الاصطناعي في التراث والتعليم والذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي و الذكاء الاصطناعي في النقل و البيانات الضخمة في الزراعة ... وغير ذلك من مواضيع لا تقلّ أهمية.وبلا أدنى شكّ كانت هذه الأيام فرصة فريدة وغير مسبوقة لاكتشاف وجمع متدخلات تونسيات لامعات يتمتعن بمستوى عالٍ من الخبرة في مختلف مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في تونس والعالم من خلال هؤلاء النساء اللواتي أظهرن الكثير من اللباقة والشعور بالالتزام والولاء الراسخ لبلدهنّ.وقد سمح هذا الحدث بالعديد من التبادلات الثرية والمثمرة من خلال المشاركة المكثّفة سواء عبر الأنترنات أو داخل القاعة. و كان الحدث أيضا دافعا حقيقيّا للأمل لكلّ من المرأة التونسية ومستقبلها في هذه التكنولوجيات واقتصاد المعرفة في تونس.ويهدف تنظيم هذه الأيام إلى تشجيع مختلف الأجيال من النساء على دراسة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أنشطتهن ومن جهة أخرى تشجيع إعادة التدريب وتحسين كفاءات الموظفين أو العاطلين عن العمل في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل الخروج من مرحلة الهشاشة والضعف إلى مرحلة الجاهزية للعمل و التوظيف.ويبدو أن هذه الأهداف التي تم وضعها قد تحققت بشكل واضح حسب آراء جميع المشاركين الذين نشكرهم كثيرا على ثقتهم.وتعتبر المرأة التونسية فاعلا أساسيّا ولا غنى عنه في اقتصاد المعرفة وعالم المعارف عموما في تونس. وقد أصبحت اليوم قدرتها على عكس التوجّهات واتخاذ الوجهة الصحيحة لتمثيلها في العلوم والتكنولوجيا حقيقة واضحة ولا لبس فيها.وبالمنسبة نشكر شريكينا الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ( UBCI ) ومنظمة " GIZ Tunisia " على ثقتهما ودعمهما دون أن ننسى المنظمة العالمية WIDS التابعة لجامعة ستانفورد الأمريكية ونضرب لكنّ موعدا مع النسخة القادمة من هذا الحدث المهمّ سنة 2023..................................................