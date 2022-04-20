قابس :تحجير السفر على طاقم السفينة الغارقة


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 13:03 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس في تصريح اعلامي ان رئيس المحكمة الابتدائية بقابس اتخذ قرارا بتحجير السفر على طاقم سفينة المحروقات التي غرقت في سواحل قابس نهاية الأسبوع الفارط والمتكون من سبعة أشخاص ، لمدة 15يوما وفي حالة سراح قابلة للتجديد وذلك لمواصلة الأبحاث .

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