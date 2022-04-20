احتجاج المتقاعدين في عيد الامن والدعوة لتوحيد العمل النقابي

- التعديل الآلي للاجور على غرار زملائهم المباشرين وذلك جراء تدهور مقدراتهم المعيشية .- الدعوة لاحداث هيكل نقابي موحد وجامع لكل الاسلاك الأمنية .- رفع المظالم المسلطة على اطارات عرفت بالاستقامة والنزاهة فورا .- عدم هرسلة الزملاء و ايقاف التتبعات في شأن المحالين في ملف العدالة الانتقالية والدعوة لغلق هذا الموضوع نهائيا لما شابه من خروقات وصداع ارق الجميع واستنزف مقدرتهم الشرائية المتهالكة اصلا من خلال اجراءات و اجور التقاضي التي اثقلت كاهلهم .- المطالبة بترسيخ تقاليد يكرم فيها المتقاعدون الذين دفعوا من مجهوداتهم لبناء المؤسسة الامنية.وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين قد طالبت في وقت سابق برفع مظلمة العقيد لطفي القلمامي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية حيث رفع الامر لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية.وقفة احتجاجية تضامنية حضرها عديد الوجوه مثل محمد علي القنزوعي والديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي والعقيد لطفي القلمامي الذي تعرض لظلم فادح ونشطاء من المجتمع المدني وعديد الامنيين المتقاعدين فضلا عن جمعية أمل واستشراف والامين العام لاتحاد نقابات قوات الامن الداخلي حيث تخللت الوقفة عديد التدخلات التي كانت تصب في خانة الاصلاح.