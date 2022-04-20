احتجاج المتقاعدين في عيد الامن والدعوة لتوحيد العمل النقابي


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 12:24 قراءة: 1 د, 0 ث
      
احتج الأمنيون المتقاعدون بمختلف مكوناتهم في ذكرى رمزية وهي عيد الامن الوطني على اوضاعهم المعيشية والمهنية في وقفة احتجاجية حضرتها عديد الوجوه المعروفة في الاوساط الامنية والمجتمع المدني للمطالبة:


- التعديل الآلي للاجور على غرار زملائهم المباشرين وذلك جراء تدهور مقدراتهم المعيشية .

- الدعوة لاحداث هيكل نقابي موحد وجامع لكل الاسلاك الأمنية .


- رفع المظالم المسلطة على اطارات عرفت بالاستقامة والنزاهة فورا .

- عدم هرسلة الزملاء و ايقاف التتبعات في شأن المحالين في ملف العدالة الانتقالية والدعوة لغلق هذا الموضوع نهائيا لما شابه من خروقات وصداع ارق الجميع واستنزف مقدرتهم الشرائية المتهالكة اصلا من خلال اجراءات و اجور التقاضي التي اثقلت كاهلهم .

- المطالبة بترسيخ تقاليد يكرم فيها المتقاعدون الذين دفعوا من مجهوداتهم لبناء المؤسسة الامنية.

وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين قد طالبت في وقت سابق برفع مظلمة العقيد لطفي القلمامي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية حيث رفع الامر لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية.

وقفة احتجاجية تضامنية حضرها عديد الوجوه مثل محمد علي القنزوعي والديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي والعقيد لطفي القلمامي الذي تعرض لظلم فادح ونشطاء من المجتمع المدني وعديد الامنيين المتقاعدين فضلا عن جمعية أمل واستشراف والامين العام لاتحاد نقابات قوات الامن الداخلي حيث تخللت الوقفة عديد التدخلات التي كانت تصب في خانة الاصلاح.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244892



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 20 أفريل 2022 | 19 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:00 16:01 12:25 05:39 04:06
Babnet
27°
 Babnet29° Babnet % 26 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1622°-1322°-1330°-1425°-16
  • Avoirs en devises
    23464,8

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,25271 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   2084,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم
   