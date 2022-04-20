احتجاج المتقاعدين في عيد الامن والدعوة لتوحيد العمل النقابي

احتج الأمنيون المتقاعدون بمختلف مكوناتهم في ذكرى رمزية وهي عيد الامن الوطني على اوضاعهم المعيشية والمهنية في وقفة احتجاجية حضرتها عديد الوجوه المعروفة في الاوساط الامنية والمجتمع المدني للمطالبة:
- التعديل الآلي للاجور على غرار زملائهم المباشرين وذلك جراء تدهور مقدراتهم المعيشية .
- الدعوة لاحداث هيكل نقابي موحد وجامع لكل الاسلاك الأمنية .
- رفع المظالم المسلطة على اطارات عرفت بالاستقامة والنزاهة فورا .
- عدم هرسلة الزملاء و ايقاف التتبعات في شأن المحالين في ملف العدالة الانتقالية والدعوة لغلق هذا الموضوع نهائيا لما شابه من خروقات وصداع ارق الجميع واستنزف مقدرتهم الشرائية المتهالكة اصلا من خلال اجراءات و اجور التقاضي التي اثقلت كاهلهم .
- المطالبة بترسيخ تقاليد يكرم فيها المتقاعدون الذين دفعوا من مجهوداتهم لبناء المؤسسة الامنية.
وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين قد طالبت في وقت سابق برفع مظلمة العقيد لطفي القلمامي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية حيث رفع الامر لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية.
وقفة احتجاجية تضامنية حضرها عديد الوجوه مثل محمد علي القنزوعي والديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي والعقيد لطفي القلمامي الذي تعرض لظلم فادح ونشطاء من المجتمع المدني وعديد الامنيين المتقاعدين فضلا عن جمعية أمل واستشراف والامين العام لاتحاد نقابات قوات الامن الداخلي حيث تخللت الوقفة عديد التدخلات التي كانت تصب في خانة الاصلاح.
- التعديل الآلي للاجور على غرار زملائهم المباشرين وذلك جراء تدهور مقدراتهم المعيشية .
- الدعوة لاحداث هيكل نقابي موحد وجامع لكل الاسلاك الأمنية .
- رفع المظالم المسلطة على اطارات عرفت بالاستقامة والنزاهة فورا .
- عدم هرسلة الزملاء و ايقاف التتبعات في شأن المحالين في ملف العدالة الانتقالية والدعوة لغلق هذا الموضوع نهائيا لما شابه من خروقات وصداع ارق الجميع واستنزف مقدرتهم الشرائية المتهالكة اصلا من خلال اجراءات و اجور التقاضي التي اثقلت كاهلهم .
- المطالبة بترسيخ تقاليد يكرم فيها المتقاعدون الذين دفعوا من مجهوداتهم لبناء المؤسسة الامنية.
وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين قد طالبت في وقت سابق برفع مظلمة العقيد لطفي القلمامي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية حيث رفع الامر لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية.
وقفة احتجاجية تضامنية حضرها عديد الوجوه مثل محمد علي القنزوعي والديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي والعقيد لطفي القلمامي الذي تعرض لظلم فادح ونشطاء من المجتمع المدني وعديد الامنيين المتقاعدين فضلا عن جمعية أمل واستشراف والامين العام لاتحاد نقابات قوات الامن الداخلي حيث تخللت الوقفة عديد التدخلات التي كانت تصب في خانة الاصلاح.
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