ارام بلحاج: عدم نشر صندوق النقد لآفاق تونس الاقتصادية يدل على أنه غير مقتنع ببرنامج الإصلاحات

اعتبر المختص في الشان الاقتصادي آرام بلحاج، أن عدم نشر صندوق النقد الدولي للآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، هو سابقة.وفي اتصال هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، أوضح بلحاج أن النقد الدولي أرجع ذلك إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار إتفاق مرتقب.وقال آرام بلحاج، إن ذلك يُفسر بأن النقد الدولي وإلى حد اللحظة غير مقتنع برنامج الإصلاحات والوعود التي قدمتها تونس.وكان ارام بلحاج أشار في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أن عدم نشر صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، سابقة، مشيرا إلى أن المؤسسة المالية أرجعت ذلك إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار إتفاق مرتقب.كما اعتبر أن أقرب قراءة لهذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ هو أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع لحد هاته اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج إصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي.