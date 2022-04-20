ارام بلحاج: عدم نشر صندوق النقد لآفاق تونس الاقتصادية يدل على أنه غير مقتنع ببرنامج الإصلاحات


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 10:59 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعتبر المختص في الشان الاقتصادي آرام بلحاج، أن عدم نشر صندوق النقد الدولي للآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، هو سابقة.


وفي اتصال هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، أوضح بلحاج أن النقد الدولي أرجع ذلك إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار إتفاق مرتقب.

وقال آرام بلحاج، إن ذلك يُفسر بأن النقد الدولي وإلى حد اللحظة غير مقتنع برنامج الإصلاحات والوعود التي قدمتها تونس.



وكان ارام بلحاج أشار في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أن عدم نشر صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، سابقة، مشيرا إلى أن المؤسسة المالية أرجعت ذلك إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار إتفاق مرتقب.

كما اعتبر أن أقرب قراءة لهذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ هو أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع لحد هاته اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج إصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244886

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 20 Avril 2022 à 11h 28m |           
Il est plus qu'evident que le FMI n'est pas rassuré du tout par le programme des réformes économiques et sociales proposées par le gouvernement accessoire..

Un programme fignolé à la diable et qui reprend des idées d'avant 2011 qui etaient convaicante alors mais plus maintenant...

Il fallait les adapoter au nouveau contexte actuel de remue-ménage social et politique et de pietre gouvernance .



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