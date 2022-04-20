مبروك كورشيد: تونس تتجه إلى المجهول وسعيّد يُمضي قُدما في مشروع غير معلوم النتائج

حول 'اكسيلو': 'وقع التحيّل على تونس ونأمل ألّا تكون السفينة مخصصة لتهريب الأسلحة'

انتقد رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كورشيد اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022، تعاطي رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال إنه يغالب سياسيا جميع فرقائه ويضع الجميع في الوقت الضائع.وأفاد كورشيد في حوار له في ماتينال اذاعة شمس، بأن تونس في أزمة حقيقية والرئيس يُمضي قُدما في مشروع لا يعلم نتائجه أي أحد.وتابع أن فكرة قيس سعيد على الحوار الوطني مخالفة للفكر السائد، مبينا أنه يقوم بحوار فرادى ولم يُجمِع جميع الأطراف.وتحدث كورشيد عن الانتخابات على الأفراد بدورتين وقال إنها تُمثل خطورة وأن رئيس الجمهورية لن يطرحها للنقاش لأنه لو طرحها سيكون مآلها الفشل.ورجّح كورشيد أن رئيس الجمهورية سيفاجئ التونسيين بنقاط كمثل هذه.وقال مبروك كورشيد ، إنه يعتقد أن تونس تعرّضت للتحيّل بخصوص غرق السفينة 'اكسيلو' في خليج قابس، وذلك بسبب غياب الحنكة لدى المسؤولين والحكومة، مبينا أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن ليس لها أي خلفية سياسيةواعتبر كورشيد أن 'اكسيلو' هي سفينة تهريب وهي سفينة متسكعة ومارقة على الشواطئ التونسية والليبية، معبرا عن أمله ألا تكون مخصصة لتهريب الأسلحة.وتابع أن عدة تقارير إخبارية بينت أن السفينة هي إيطالية، مشيرا إلى أن الخافرة التي وصلت أمس من إيطاليا للمشاركة في عمليات الشفط هي من جيش البحر الإيطالي.وانتقد مبروك كوشيد تصريحات المسؤولين التونسيين وخاصة تصريحات وزير النقل عقب الساعات الأولى من غرق السفينة، ووصفها بالمتسرعة والإعتباطية، داعيا إلى مراجعة التصور الأمني البحري.