تستدرج الشبان عبر الفايس بوك... تفكيك اكبر شبكة دعارة بقلب العاصمة


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 08:59 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن أعوان الأدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية اول أمس من تفكيك اكبر شبكة دعارة بقلب العاصمة تتزعمها فتاة عمرها 25 سنة ،وقد اعترفت الفتاة باستقطاب الشبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية متفاوتة هذا وتم ايقاف شابين قدما لممارسة الدعارة .


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالتهم على القضاء.

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