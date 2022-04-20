سارة رجب تشرف على جلسة عمل وزارية حول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

- تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية المستهلك وإعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بمراقبة السوق (surveillance du marché) قصد مواءمتها مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي.- ضمان أعلى مستوى من السلامة الصحية للأغذية على امتداد السلسلة الغذائية.- النهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها وانسيابها في الأسواق العالمية.- تعزيز ثقة المستهلك والأسواق الخارجية في نظام مراقبة السوق.كما تناقش الحاضرون حول الإجراءات المستوجبة لاستكمال تركيز الهيئة ومباشرة مهامها.وخلصت الجلسة إلى تقديم جملة من المقترحات العملية من أجل استكمال تركيز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضمان تأمين مهامها على النحو المطلوب.