بعد اعلان السماح باقامة صلاة التهجد، النقابة تطالب بمنحة الاستمرار للاطار المسجدي والوزير يردّ : أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد، اخلدوا للنوم تونس برجالها


Publié le Mercredi 20 Avril 2022 - 08:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أصدرت الاربعاء 20 أفريل، الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا طالبت من خلاله وزارة الشؤون الدينية بتقديم توضيحات لقرارها السماح باقامة صلاة التهجد في جميع المساجد بالبلاد.


وتتعلق أبرز التوضيحات التي طالبت بها النقابة بامكاتية توفير منحة الاستمرار للاطار المسجدي والاحتياطات التي تم وضعها لضمان حسن تنظيم صلاة التهجد.

وردا علي بيان نقابة الشؤون الدينية نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية تدوينة تتمثل في تصريح لوزير الشؤون الدينية موجه للنقابة ورد كالٱتي " الدكتور إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية: "أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد: اخلدوا للنوم تونس برجالها".




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244878



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 20 أفريل 2022 | 19 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:00 16:01 12:25 05:39 04:06
Babnet
22°
 Babnet30° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1622°-1322°-1330°-1425°-16
  • Avoirs en devises
    23464,8

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,25271 DT        1$ =3,03257 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   2084,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم
   