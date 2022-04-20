بعد اعلان السماح باقامة صلاة التهجد، النقابة تطالب بمنحة الاستمرار للاطار المسجدي والوزير يردّ : أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد، اخلدوا للنوم تونس برجالها

أصدرت الاربعاء 20 أفريل، الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا طالبت من خلاله وزارة الشؤون الدينية بتقديم توضيحات لقرارها السماح باقامة صلاة التهجد في جميع المساجد بالبلاد.وتتعلق أبرز التوضيحات التي طالبت بها النقابة بامكاتية توفير منحة الاستمرار للاطار المسجدي والاحتياطات التي تم وضعها لضمان حسن تنظيم صلاة التهجد.وردا علي بيان نقابة الشؤون الدينية نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية تدوينة تتمثل في تصريح لوزير الشؤون الدينية موجه للنقابة ورد كالٱتي " الدكتور إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية: "أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد: اخلدوا للنوم تونس برجالها".