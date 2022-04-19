بلاغ توضيحي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة حول شبهة تحرش موظف بفتيات قصر

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ

Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 22:46 قراءة: 0 د, 55 ث
      
على إثر إذن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 بإحالة موظّف في حالة تقديم يعمل بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالجهة بشبهة التحرّش بفتيات قصّر يقمن بالمركز المذكور، يهمّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إفادة الرأي العام بالتوضيحات التالية :


-أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، حال توصلها يوم الخميس 14 أفريل 2022 بإشعار حول شبهة تحرش الموظف المذكور بفتيات قصّر من بين مكفولي الدولة بالمركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد، بإيقافه الفوري عن العمل إلى حين استيفاء التحقيقات في الغرض.

-تمّ إشعار مكتب المندوب العام لحماية الطفولة، وهو سلك راجع بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتولى المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسيدي بوزيد فوريّا إحالة شكاية في الغرض على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة قصد فتح تحقيق واتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات قانونيّة عاجلة في الغرض.


-تم التعهّد النفسي بالفتيات المعنيّات والإحاطة بهن ووضعهنّ محلّ متابعة خاصة.

تؤكد وزارة الأسرة والطفولة وكبار السنّ أن الطفولة خطّ أحمر وأولويّة قصوى وأنّها ستبقى بالمرصاد، بقوّة القانون، لكلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق الطفل سواء بالفضاءات الراجعة لها بالنظر أو غيرها.



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