نجيب الشابي يلتقي اعضاء مواطنون ضد الانقلاب لتشكيل جبهة وطنية

التقى وفد عن المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" برئيس الهيئة السياسية لحركة امل أحمد نجيب الشابي.
وفي بلاغ مقتضب قالت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول تشكيل جبهة وطنية للكفاح الميداني والمعارضة السياسية للاجراءات الاستثنائية في إطار جبهة للخلاص الوطني وإعداد البديل الديمقراطي.
يشار الى ان احمد نجيب الشابي التقى امس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .
وفي بلاغ مقتضب قالت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول تشكيل جبهة وطنية للكفاح الميداني والمعارضة السياسية للاجراءات الاستثنائية في إطار جبهة للخلاص الوطني وإعداد البديل الديمقراطي.
يشار الى ان احمد نجيب الشابي التقى امس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي .
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