نقابة الاذاعة الوطنية توجّه "استوفيدة" لوالي تونس وتدعوه الي وضع حد لحالة التمرّد التي "يقودها نهضويان" ضد قرارات رئيس الجمهورية


Publié le Mardi 19 Avril 2022 - 11:59 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تداولت أمس الاثنين 18 أفريل، عديد الصفحات مراسلة موجهة من نقابة الاذاعة الوطنية التابعة لاتحاد الشغل الي والي تونس بخصوص وضعية الاذاعة يعود تاريخها ل8 مارس المنقضي.


وأثارت المراسلة جدلا واسعا لما تضمنته من وشاية او "استوفيدة" حسب تعبير عديد النشطاء للوالي، ضد عدد من العاملين بالاذاعة وتم تسمية اثنين منهم في المراسلة بتهمة أنهما "نهضويان" يقودان حالة تمرد ضد قرارات رئيس الجمهورية.



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