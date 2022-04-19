إيقاف سليم الرياحي في مطار دبي

تمّ إيقاف رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سابقا سليم الرياحي في مطار دبي وهو بصدد الانتقال لأداء مناسك العمرة، علما أن الرياحي صادرة في حقه بطاقات جلب من الإنتربول بطلب من القضاء التونسي على خلفية قضايا غسيل أموال وفق ما أفاد به مصدر مطلع لاذاعة موزاييك.ويشار إلى أنه تم في جويلية 2021 عرض سليم الرياحي على المحكمة في اليونان وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، وتم اتخاذ قرار في شأنه يقضي بالإمضاء لدى السلطات المعنية دوريا ليتم فيما بعد إخلاءُ سبيله.موزاييك