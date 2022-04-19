نبيل بفون: أنا الرئيس الشرعي لهيئة الإنتخابات وكان من المفروض أن يستقبل سعيّد مجلس الهيئة

بفون: 'فليتم تغييري من رئاسة هيئة الإنتخابات دون المس من بقية التركيبة'

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنه هو الرئيس الشرعي للهيئة، معبرا عن استغرابه من اقتصار رئيس الجمهورية قيس سعيد على استقبال نائبه فقط فاروق بوعسكر.وفي حوار له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022، قال بفون أنه كان من المفروض استقبال مجلس الهيئة، مبينا أن اللقاء بين قيس سعيد وفاروق بوعسكر كان بطلب من رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن بوعسكر أبلغه باللقاء.واعتبر أن اللقاء بين سعيد وبوعسكر هو أمر عادي وبروتوكولي.وصرّح بفون أن هناك مسائل عالقة اليوم ويجب طرحها مع رئاسة الجمهورية، مبينا أنه وإلى اليوم لم يصدر أي نص رسمي في الرائد الرسمي يوثق تواريخ الإستحقاقات الإنتخابية.وعبر نبيل بفون عن رفضه لتغيير تركيبة الهيئة، موضحا في هذا السياق أنه إن كان هناك إشكال يتعلق به فليتم تغييره هو فقط دون المس من بقية التركيبة.وقال بفون إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي منارة ولها سمعة طيبة جدا في الخارج ويجب أن تبقى قائمة.وأفاد بفون بأنه لا يمكن تغيير كامل التركيبة وتونس على أبواب استحقاقات انتخابية، وقال في هذا السياق إن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو رئيس الدولة وتابع أنه ينظر إليه كذلك كمترشح للانتخابات القادمة.وصرح نبيل بفون 'خليو الهيئة تخدم في سلام وأمان... اليوم هناك تردد وذعر في صفوف زملائي'، داعيا إلى ضرورة تثيب المواعيد الغنتخابية بالرائد الرسمي.وذكر أن الهيئة طلبت لقاء رئيس الدولة منذ حوالي 10 أو 15 يوما ولم تتلق بعد الرد.