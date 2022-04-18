بلاغ وزارة المرأة والطفولة حول وفاة الطفلة هديل ابنة شهيد الحرس الوطني محمد المرزوقي

أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه على إثر حالة الوفاة الفجئيّة للطفلة هديل مرزوقي اليوم الاثنين 18 أفريل 2022 ابنة شهيد الحرس الوطني الوكيل أول محمد المرزوقي الذي استشهد في عمليّة سيدي علي بن عون الارهابيّة عن سنّ يقارب التسع سنوات بمدرستها الابتدائيّة بشارع الجمهوريّة بسيدي بوزيد، تنقّل المندوب الجهوي لحماية الطفولة فوريّا على عين المكان للتعهّد واتّخاذ التدابير اللازمة.وأفاد الإطار التربوي بالمدرسة الابتدائيّة المذكورة أن الفقيدة هديل تعرضت في حدود الساعة 11.20 من صباح اليوم، وبعد تناولها للمجتها إثر فترة الاستراحة، إلى توعّك صحّي حاد وتمّ الاستنجاد بالحماية المدنيّة لنقلها على الفور وفي حالة إغماء تام إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وتقديم الإسعافات الأوليّة لها لكن الطفلة فارقت الحياة.وقد أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بفتح بحث في الغرض وسيتمّ عرضها على الطبّ الشرعيّ لتحديد سبب الوفاة.وتولى المندوب الجهوي لحماية الطفولة إعلام قاضي الأسرة ومباشرة التنسيق مع المندوبية الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد للإحاطة الاجتماعيّة بأمّ الضحيّة وبقيّة أفراد الأسرة.