احمد فريعة وعادل التويري يكشفان حقائق جديدة بخصوص احداث 14 جانفي

افاد اليوم أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير الداخلية السابق أحمد فريعة خلال حضوره كمنسوب له الانتهاك على خلفية اتهامه فيما عرف بملف أحداث الثورة بتونس الكبرى أيام 12 و13 و14 جانفي 2011 التى ادت لاستشهاد 132 مواطنا وبين ان بن علي اعلمه بان رشيد عمار سيتولى التنسيق في العمليات الجارية خلال تلك الفترة وايضا الاشراف على قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية موضحا انه تلقى تعليمات مباشرة عبر الهاتف من بن علي في ما يتعلق بتكليف رشيد عمار بالإشراف على القاعة المركزية في وزارة الداخلية والتنسيق بين قوات الأمن الوطني والجيش الوطني .وبين عادل التويري خلال الاستماع له كمنسوب له الانتهاك بخصوص ملف القضية أن علي السرياطي اقترح تغيير لباس الأمنيين بلباس الحرس الوطني المشابه بدرجة كبيرة للباس الجيش الوطني تجنبا لتوتر المواطنين تجاههم ولكن رشيد عمار رفض ذلك بصفة قطعية، موضحا أن إطلاق الرصاص الحي زمن الثورة على المتظاهرين يمكن أن يكون مصدره ارهابين.وكشف التويري أن خلال يوم 14 جانفي وفي حدود العاشرة ليلا اتصلت وزيرة الخارجية الفرنسية بوزير الداخلية احمد فريعة وقد طلبت منه أن يمرر لها الوزير الأول محمد الغنوشي وقد اعربت له عن متابعتها وانشغالها بالاوضاع والاحتجاحات التى شهدتها البلاد خلال الثورة وخاصة بشارع الحبيب بورقيبة وانه لكان الوضع في فرنسا لمواجهه الأمن بقمع شديد.وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لاستنطاق بقية الإطارات الأمنية .