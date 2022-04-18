حاتم المليكي: عندنا 3 ىسنين نعانيو في عركة بين سعيّد والغنوشي ولازم يريضوا بش تركح البلاد

قال الاثنين 18 أفريل، النائب حاتم المليكي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد شخص لا يتقن السياسة ووسائله الوحيدة للعمل هي الدفاع والعدل والداخلية معتبرا ان لجوء الرئيس المستمر لهذه المؤسسات مضر بالعملية السياسية.وصرح المليكي على اذاعة IFM بأن برنامج قيس سعيد هو نفس برنامج زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مضيفا بأن البلاد تعيش منذ 3 سنوات على وقع معركة بين قيس سعيد وراشد الغنوشي.وشدد المليكي على ان استقرار البلاد يستوجب انتهاء المعركة بين سعيّد والغنوشي وقال "عندنا 3 سنين نعانيو في العركة بين الزويّز هاذوما ويا باش يريضوا وتركح البلاد يا باش يكملو هكة ويهتّكوا البلاد".