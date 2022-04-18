أحمد نجيب الشابي: النهضة ديمقراطية.. وسعيّد مسؤول عن الوضع قبل 25 جويلية

"جبهة الخلاص الوطني"

اعتبر أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل تونس في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 18 أفريل 2022، أن مبادرة ''جبهة الخلاص'' لا تمثل خيارا ثالثا، قائلا: ''لم أتحدث يوما عن خيار ثالث كما يتم الترويج له، وأنا أؤمن أنّ السياسية قطبين وأن الخيار الثالث عادة ما يكون على الهامش".أما بخصوص اللقاءات التي جمعته بحركة النهضة والانتقادات التي طالته، قال الشابي إنه لطالما كان ضد سياستها عندما كانت في الحكم لكن اليوم الوضع اختلف بعد حل البرلمان وانفراد رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل السلطات، متابعا قوله: ''هناك توجّه سياسي من أجل القضاء على كل المكتسبات الديمقراطية التي تم بناؤها طيلة الـ10 سنوات الماضية وحركة النهضة موجودة في مقدمة مواقع الدفاع عن هذه المكتسبات وبالتالي من الطبيعي أن أتعاون معها وامدّ لها يدي''.ويرى أحمد نجيب الشابي أنّ حركة النهضة أهم طرف اليوم في مواجهة مشروع قيس سعيد وأنها تدافع عن الديمقراطية، رغم ما يلاحقها من 'شيطنة'، وفق قوله.''عارضت حركة النهضة بكل شجاعة وثبات لكن هناك حملة شيطنة ممنهجة ضدها '' يقول الشابي ويضيف: ''لا أحد ينكر أن النهضة حاولت التمدد داخل أجهزة الدولة وتغلغلت فيها، لكن هذا يتم إصلاحه بصندوق الاقتراع لا عبر اقصائها وشيطنتها''.ويرى الشابي أنّ أولى الأولويات اليوم هي مواجهة ''الانقلاب والتفرد بالسلطة، وترك الماضي''. أما بخصوص المحاسبة، أجاب الشابي: ''محاسبة النهضة في صورة وجود فساد يجب ان تكون مبنية على احكام قضائية صادرة عن قضاء حرّ ونزيه'' .واعتبر ضيف ميدي شو أنّ قيس سعيد كان مسؤولا عن جزء كبير من تأزم الوضع قبل 25 جويلية، حيث عطّل العمل التشريعي وعطل عمل الحكومة وهيأ للانقلاب قبل أشهر، حيث كان يتنقل من ثكنة عسكرية إلى أخرى وكان يلقي خطابات ضدّ خصومه السياسيين، متابعا: ''قيس سعيد كان أحد أهم أطراف الأزمة أما الطرف الثاني فهو البرلمان''.وقال: ''لا أحد دجّن الدولة كما فعل قيس سعيد الأشهر الماضية.. لقد فكك جهاز الامن وجهاز الإدارة وفكك القضاء.''وتحدّث الشابي عن مبادرته بخصوص "جبهة الخلاص الوطني"، معتبرا أنّ تونس مفلسة ولا يمكن انقاذها بالمراسيم ولذا وجب تركيز جبهة خلاص تنتهي بحكومة انقاذ ببرنامج واضح.وشدّد على أنّ هدف ''جبهة الخلاص الوطني'' ليس الوصول إلى الحكم وانما العمل على عودة الديمقراطية وإنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية وذلك لن يتم إلاّ عبر حوار وطني ينتهي بمخرجات تتبناها حكومة انقاذ.وكشف أنه بصدد التحاور مع الأحزاب من أجل تكوين هيئة تحضيرية وتأسيسية للجبهة التي ستقيم منتدى لحوار اقتصادي من أجل بلورة برنامج انقاذ وهي مفتوحة أمام كل من أراد الالتحاق بها من أحزاب وشخصيات وطنية ومنظمات كما انها منفتحة على كل المقترحات.وشبه أحمد نجيب الشابي ما تعيشه البلاد اليوم بالوضع سنة 2005، حيث خاض رفقة عدد من السياسيين إضراب جوع من أجل المطالبة بالحريات، قائلا: '' 18 أكتوبر 2005 كان ضد مستبد، اليوم جبهتنا ضد منقلب، وزين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة لم يقوما بما يفعله قيس سعيد اليوم ''.