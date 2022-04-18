علي السرياطي وأحمد فريعة وآخرون أمام القضاء

باشرت صباح اليوم الاثنين 18 افريل 2022, هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف شهداء وجرحى الثورة يوم و12 و13 و14 جانفي2011 بتونس العاصمة .وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر المنسوب له الانتهاك جلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل كما لم يحضر رفيق الحاج قاسم وحضر المنسوب له الانتهاك احمد فريعة ولطفي الزواوي ورشيد عبيد وعادل التويري وعلي السرياطي وآخرين في حين حفظت التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة .وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بتقريره الذي تضمن طلباته و قدمه للمحكمة في جانفي 2021.وقد طلب محامو المنسوب لهم الانتهاك التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لها وتهيئتها للفصل .