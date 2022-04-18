زياد الهاني " اقالة مسؤولة سامية في وزارة التجارة بسبب قربها من النهضة تثبت ان الدولة حمقاء وملعونة"

انتقد الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك إقالة والي بن عروس لمديرة العامة بوزارة التجارة فاتن الورغي الغزواني بسبب قربها من حركة النهضة رغم كفاءتها.
وقال الهاني " ملعونة هي الدولة التي تحاسب أبناءها على أساس ميولاتهم وليس على أساس كفاءتهم واخلاقهم.
ووجه الهاني كلامه لمنتقديه "الى كل الضباع المتعطشة للجيف والدماء الذين نهشوا في سيرة فاتن الورغي، جاء التكريم من أبناء سوق الجملة الذين ودعوها بالمودة والورود وهي تغادرهم مرفوعة الرأس، في موكب غير مسبوق.
وكان أمر رئاسي صدر، يوم الجمعة، في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، أنهى مهام الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة، فاتن الورغي .
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"صحة شريبتكم..
وقال الهاني " ملعونة هي الدولة التي تحاسب أبناءها على أساس ميولاتهم وليس على أساس كفاءتهم واخلاقهم.
ووجه الهاني كلامه لمنتقديه "الى كل الضباع المتعطشة للجيف والدماء الذين نهشوا في سيرة فاتن الورغي، جاء التكريم من أبناء سوق الجملة الذين ودعوها بالمودة والورود وهي تغادرهم مرفوعة الرأس، في موكب غير مسبوق.
وكان أمر رئاسي صدر، يوم الجمعة، في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، أنهى مهام الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة، فاتن الورغي .
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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