زياد الهاني " اقالة مسؤولة سامية في وزارة التجارة بسبب قربها من النهضة تثبت ان الدولة حمقاء وملعونة"

"صحة شريبتكم..

تعرفت عن قرب على فاتن الورغي الغزواني، المديرة العامة بوزارة التجارة التي تحملت مسؤولية الإدارة العامة لشركة سوق الجملة ببنعروس، ويشهد لها الجميع بالكفاءة العالية ونظافة اليد وسمو الأخلاق ورفعة التعامل.

فاتن الورغي انطلقت في إنجاز عدد من المشاريع التي كان من شأنها تحويل سوق الجملة ببنعروس إلى أهم منظومة توزيع وطنية للتجارة الداخلية والتصدير للخارج، لكن السلطة الحمقاء، أزاحهتا بتهمة قربها من حركة النهضة.

مبروك لوالي بن عروس ورئيس تنسيقية قيس سعيّد فيها إنجازهما الأخرق، ولبارونات الفساد تخليصهم من فاتن الورغي التي كانت تقف سدا في وجوههم.

ملعونة هي الدولة التي تحقّر من شأن كفاءاتها وتجعلهم نهشا لكل وضيع..

ملعونة هي الدولة التي تحاسب أبناءها على أساس ميولاتهم وليس على أساس كفاءتهم واخلاقهم..

ملعونة هي الدولة التي تهزل، حتى يسومها كل أخرق ومفلس..

ردا على كل الضباع المتعطشة للجيف والدماء الذين نهشوا في سيرة فاتن الورغي، جاء التكريم من أبناء سوق الجملة الذين ودعوها بالمودة والورود وهي تغادرهم مرفوعة الرأس، في موكب غير مسبوق.

المجد للخيّرين من أبناء وطننا الغالي، أيّا كانت معتقداتهم وتوجهاتهم."

انتقد الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك إقالة والي بن عروس لمديرة العامة بوزارة التجارة فاتن الورغي الغزواني بسبب قربها من حركة النهضة رغم كفاءتها.وقال الهاني " ملعونة هي الدولة التي تحاسب أبناءها على أساس ميولاتهم وليس على أساس كفاءتهم واخلاقهم.ووجه الهاني كلامه لمنتقديه "الى كل الضباع المتعطشة للجيف والدماء الذين نهشوا في سيرة فاتن الورغي، جاء التكريم من أبناء سوق الجملة الذين ودعوها بالمودة والورود وهي تغادرهم مرفوعة الرأس، في موكب غير مسبوق.وكان أمر رئاسي صدر، يوم الجمعة، في الرائد الرسمي للبلاد التونسية، أنهى مهام الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة، فاتن الورغي .