ناشط بيئي في قابس: 'الكارثة موجودة.. لكن الدولة غير موجودة'

إعتبر الناشط البيئي في قابس صفوان قبيبيع، أن حادث غرق السفينة 'اكسيلو' في خليج قابس قد تكون له تداعيات بيئية خطيرة على المنطقة، لكن قابس تعيش الكارثة منذ سنوات في ظل غياب تام للدولة.وانتقد قبيبيع، في تدخل هاتفي لشمس معاك اليوم الاثنين 18 افريل 2022، تصريحات المسؤولين وخاصة منهم وزيرة البيئة بخصوص حادث الغرق، في حين ان السفينة قد غرقت في بحر ملوّث ووضعيته كارثية.واعتبر قبيبيع، انه لا يكن الحديث عن تفادي حدوث كارثة بيئية في قابس، في وقت تعيش فيه الجهة الكارثة منذ سنين، والتي خلفت أمراضا لدى اهالي المنطقة كالسرطان وامراض الكلى والجهاز التنفسي، جراء أنشطة المجمع الكيميائي.