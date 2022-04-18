سعيّد: يشتكون زورا وبهتانا من التضييق على الحريات ويتحدثون عن الدكتاتوية وهم محميون أمنيا


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 09:45 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 18 أفريل 2022، خلال إشرافه على الإحتفال بالذكرى 66 لعيد قوات الأمن الداخلي، أن هناك من دأب على الرقص على الحبال حتى تقطعت هذه الحبال ومن ثم لا يترددون في صنع أخرى جديدة من كل أنواع الألياف.


وقال رئيس الدولة 'هناك من يشتكي زورا وبهتانا من التضييق على الحريات وهو محمي من قوات الأمن'، وتابع 'يقول كذبا وعلى عهده في الكذب إن هناك ديكتاتورية ... والقوات الأمنية تؤمنه'.

وأضاف سعيد 'إنهم يتقلبون على وسادة اليأس'، مشددا على أنه سيتم المُضي قدما في تمكين الشعب من التعبير عن إرادته.


وأكد سعيّد أن من كانوا خصماء الدهر أصبحوا اليوم حلفاء لأن قضيتهم تعتمد على أن الحكم غنيمة'، وفق تعبيره.



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