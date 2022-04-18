م ع وكالة حماية المحيط: التسريبات من محرك سفينة 'اكسيلو' غير ضارّة

اكد مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط لطفي بن سعيد أن التسريبات من محرّك سفينة "اكسيلو" الغارقة في خليج قابس، غير مضرة بالبيئة ولا الحياة والثروة البحرية.وأشار بن سعيد في تدخل هاتفي لماتينال اذاعة شمس اليوم الاثنين، الى ان عدة دول عبرت عن استعدادها لتقديم المساعدة لتونس، إلا ان الطاقم المشرف على العملية حاليا هو طاقم تونسي.كما اكد ان فرق الغوص تعمل حاليا على تحديد اماكن خزانات الغازوال البالغ كميتها 750 طن، على متن السفينة الغارقة، مشيرا الى ان العملية تعطلت امس بسبب سوء الحالة الجوية.يذكر ان وزيرا البيئة والنقل كانا قد أكدا، خلال ندوة صحفية مشتركة امس الاحد ان التسريبات من سفينة "اكسيلو" مصدرها محرك السفينة وليست من خزانات الغازوال.وللتذكير فأن سفينة شحن تجارية تحمل راية غينيا الاستوائية ومحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال كانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا تعرضـت، مساء الجمعة 15 أفريل 2022 ، لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحروطلبت السفينة من السلط التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية وإثر السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار.