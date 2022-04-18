الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس: التحقيق والقضاء سيكون الفيصل في حادث غرق 'اكسيلو'

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في قابس، محمد الكراي، فتح محضرين في علاقة بغرق "اكسيلو" في خليج قابس، الأول يتعلق بملابسات حادث الغرق، والثاني محضر بيئي مستقل.وأضاف الكراي، ان جميع الاحتمالات واردة بخصوص ما يروّج حول اتلاف وائق السفينة او حقيقة نشاطها، مؤكدا ان التحقيق والقضاء سيكونان الفيصل للحسم في هذه الحادثة.ودعا الكراي الى التثبت من ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار ومعلومات متعلقة بحادثة الغرق، وانتظار الجهات الرسمية.وللتذكير فأن سفينة شحن تجارية تحمل راية غينيا الاستوائية ومحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال كانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا تعرضـت، مساء الجمعة 15 أفريل 2022 ، لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحروطلبت السفينة من السلط التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية وإثر السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار.