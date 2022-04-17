ايطاليا تستغرب عدم تحرك الحكومة التونسية في طلب المساعدة في اطار اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث

قال الاحد 17 أفريل، الناىب بالبرلمان المنحل مجدي الكرباعي، ان ايطاليا تستغرب ما اعتبرته عدم تحرك الحكومة التونسية في طلب المساعدة في اطار اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ما تسمى(اتفاقية برشلونة) 1976.ونقل الكرباعي تصريحا لرئيس قسم البيئة البحرية بوزارة البيئة والتحول الايكولوجي الايطالية قال فيه إنه قلق من صمت الحكومة تجاه هذه الكارثة البيئية المحتملة وذلك في اشارة الي تعاطي السلطات التونسية مع غرق سفينة xelo المحملة ب750 طن من المحروقات.وللتذكير فأن سفينة شحن تجارية تحمل راية غينيا الاستوائية ومحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال كانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا تعرضـت، مساء الجمعة 15 أفريل 2022 ، لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحروطلبت السفينة من السلط التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية وإثر السماح لها بذلك لترسو على بعد حوالي 7 كلم من سواحل خليج قابس إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2 أمتار.