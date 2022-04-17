ألفة الحامدي تدعو الى حكومة تصريف أعمال


Publié le Dimanche 17 Avril 2022 - 16:53 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قالت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي على هامش زيارة اليوم إلى ولاية صفاقس ، إن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه حاليا تونس سيضر بالاقتصاد.


واستنكرت في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" قرارات اتخذتها دون مشاورات رئاسة الحكومة تتعلق بالدعم والاجور، معتبرة أن الحكومة غير منتخبة ولا تعمل بطريقة تشاركية.

وقالت ان هناك اخلالات تم رصدها على مستوى الحكومة وتم مراسلة رئيس الجمهورية بشأنها ودعت الى تحويلها الى حكومة تصريف أعمال الى غاية اجراء انتخابات .

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