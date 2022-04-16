رئيسة الحكومة تلتقي وفدا عن النقابة التونسية للفلاحين

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم السبت 16 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن النقابة التونسية للفلاحين يتقدمهم رئيسها ميداني الضاوي.وتناول اللقاء جملة من المشاغل والصعوبات التي تهم القطاع الفلاحي والتي أثرت سلبا على الفلاحين وعلى مردودية مختلف المنظومات الفلاحية، كما تم استعراض تصورات النقابة التونسية للفلاحين لإصلاح القطاع، حيث ثمـّنت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الدور الهام الذي تضطلع به النقابة التونسية للفلاحين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في معاضدة هياكل الدولة لتطوير القطاع باعتباره مجالا استراتيجيا وحيويا لما له من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وفي التشغيل والتصدير.وأشاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي، بإيجابية هذا اللقاء وبتفهم رئيسة الحكومة للإشكاليات الهيكلية والحقيقية التي تعترض المجال الفلاحي، مضيفا بأن النقابة قدمت جملة من المقترحات التي من شأنها إيجاد الحلول المستقبلية لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها المنظومات الفلاحية خاصة في المجالات الهامة والحيوية ذات المردودية العالية، مما سيساهم في دعم التنمية ودفع الاقتصاد الوطني.