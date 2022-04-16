المليكي : رئيسة الحكومة خسرت تونس 4 أشهر من التنمية

دعا النائب السابق في البرلمان المنحل حاتم المليكي رئيس الجمهورية إلى تعلم ممارسة السياسية، وفق تعبيره.
وقال المليكي خلال حضوره اليوم السبت في حصة "Le grand debat" على اذاعة شمس ، إن رئيس الجمهورية يتقاضى اجره المقدر ب30 ألف دينار ليمارس السياسة لان صلب مهمته سياسية.
وأقر المليكي ان مشاكل تونس لا تحل بالقضاء ولا بالامن ولابالجيش، مضيفا ان مشاكل الشأن العام أبدا لا تحل بالقضاء وإنما بالسياسة، تعقيبا منه على تطرق رئيس الجمهورية لمسألة القضاء خلال لقائه وزيرة العدل امس .
وشدد حاتم المليكي على ضرورة ان يدير رئيس الجمهورية الشأن العام بالحنكة السياسية، قائلا إنه ضد توجهه باللجوء للقضاء والامن والجيش في كل إشكال.
رئيسة الحكومة خسرت تونس 4 أشهر من التنمية
وقال المليكي، أن رئيسة الحكومة نجلا بودن خسرت تونس 4 أشهر تنمية، وفق تعبيره.
واوعز اسباب خسارة تونس ل4 أشهر تنمية لعدم تمكن بودن من ممارسة السياسة.
وعلى ذلك، اوضح المليكي انه وفي حالة غضب أصدرت بودن المنشور عدد 20 وعطلت الحوار الإجتماعي، مبينا ان ذلك دفع الإتحاد للفصل بين الجانبين السياسي والإقتصادي.
وأفاد إن الاتحاد حاليا عاد لدوره النقابي للدفاع عن المقدرة الشرائية للشغالين خاصة بعد رفض عديد المبادرات التي تقدم بها، لافتا النظر إلى ان الاتحاد يرفض إستعماله كشماعة امام صندوق النقد الدولي، حسب قوله.
وقال المليكي خلال حضوره اليوم السبت في حصة "Le grand debat" على اذاعة شمس ، إن رئيس الجمهورية يتقاضى اجره المقدر ب30 ألف دينار ليمارس السياسة لان صلب مهمته سياسية.
وأقر المليكي ان مشاكل تونس لا تحل بالقضاء ولا بالامن ولابالجيش، مضيفا ان مشاكل الشأن العام أبدا لا تحل بالقضاء وإنما بالسياسة، تعقيبا منه على تطرق رئيس الجمهورية لمسألة القضاء خلال لقائه وزيرة العدل امس .
وشدد حاتم المليكي على ضرورة ان يدير رئيس الجمهورية الشأن العام بالحنكة السياسية، قائلا إنه ضد توجهه باللجوء للقضاء والامن والجيش في كل إشكال.
رئيسة الحكومة خسرت تونس 4 أشهر من التنمية
وقال المليكي، أن رئيسة الحكومة نجلا بودن خسرت تونس 4 أشهر تنمية، وفق تعبيره.
واوعز اسباب خسارة تونس ل4 أشهر تنمية لعدم تمكن بودن من ممارسة السياسة.
وعلى ذلك، اوضح المليكي انه وفي حالة غضب أصدرت بودن المنشور عدد 20 وعطلت الحوار الإجتماعي، مبينا ان ذلك دفع الإتحاد للفصل بين الجانبين السياسي والإقتصادي.
وأفاد إن الاتحاد حاليا عاد لدوره النقابي للدفاع عن المقدرة الشرائية للشغالين خاصة بعد رفض عديد المبادرات التي تقدم بها، لافتا النظر إلى ان الاتحاد يرفض إستعماله كشماعة امام صندوق النقد الدولي، حسب قوله.
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