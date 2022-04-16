اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بعونين و تقديم عون ثالث يعملون بأحد البلديات التابعة لولاية سيدي بوزيد، و ذلك من أجل سرقة معدات تم تامينها بالمستودع البلدي على ذمة محضر عدلي تم تحريره من قبل أعوان مركز حرس الوطني بسيدي بوزيد، وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشانهم وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات .
سرقة معدات مؤمنة بمستودع بلدي و أعوان بلديين في قفص الاتهام
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