سليانة: إلقاء القبض على عنصر ديني متشدد مصنف بالخطير بالكريب

تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالكريب من ولاية سليانة، في ساعة متأخرة من الليلة الفارطة، من إلقاء القبض على شخص محل تفتيش، يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، على متن الحافلة القادمة من تونس باتجاه ولاية القصرين، وفق مصادر أمنية متطابقة بالجهة.وأوضحت ذات المصادر، في تصريح افادت به (وات)، صباح اليوم السبت، أن المظنون فيه أصيل ولاية نابل، وهو عنصر ديني متشدد مصنف بالخطير عائد من بؤر التوتر، ومحل إقامة جبرية بناء على قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يقضي بعدم مغادرته منطقة منزل تميم.وقد عثرت الوحدات الأمنية، إثر تفتيش حقيبته، على غذاء ولباس وكتب ذات منحى جهادي، وتم بعد إستشارة النيابة العمومية بسليانة، الإذن بفتح محضري بحث من أجل الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي، ومخالفة قرار الإقامة الجبرية، مع الاحتفاظ به وحجز الاغراض وإحالتة على الفرقة الجهوية للشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث.