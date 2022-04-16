المنيهلة: ايقاف عصابة إجرامية تخصصت سلب التلاميذ


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 11:04 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تمكن أمس أعوان مركز الحرس الوطني بالمنيهلة من ايقاف عصابة إجرامية مسلحة بأسلحة بيضاء تخصصت ترصد تلاميذ المدارس والمعاهد وافتكاك أموالهم وهواتفهم الجوالة تحت التهديد بالطعن،وكشفت الأبحاث معهم تورطهم في سلب عدة تلاميذ .


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث من أجل تهم تكوين وفاق اجرامي للسلب والاعتداء بالعنف الشديد.

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