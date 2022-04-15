غازي الشواشي يلتقي السفير الفرنسي


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 17:54 قراءة: 0 د, 18 ث
      
استقبل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي رفقة عضو المكتب السياسي محمد العربي الجلاصي والنائبين الأزهر الشملي ومحمد البوني سفير فرنسا أندريه باران مصحوبا بالمستشارة فاتن بن حبيلص
و قد تطرق اللقاء وفق بيان للحزب إلى الازمة التي تعيشها بلادنا خاصة الاقتصادية و الاجتماعية و موقف الحزب منها و مقترحاته لتجاوزها و سبل الحفاظ على التجربة الديمقراطية في تونس.

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