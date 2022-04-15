غازي الشواشي يلتقي السفير الفرنسي

استقبل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي رفقة عضو المكتب السياسي محمد العربي الجلاصي والنائبين الأزهر الشملي ومحمد البوني سفير فرنسا أندريه باران مصحوبا بالمستشارة فاتن بن حبيلص
و قد تطرق اللقاء وفق بيان للحزب إلى الازمة التي تعيشها بلادنا خاصة الاقتصادية و الاجتماعية و موقف الحزب منها و مقترحاته لتجاوزها و سبل الحفاظ على التجربة الديمقراطية في تونس.
و قد تطرق اللقاء وفق بيان للحزب إلى الازمة التي تعيشها بلادنا خاصة الاقتصادية و الاجتماعية و موقف الحزب منها و مقترحاته لتجاوزها و سبل الحفاظ على التجربة الديمقراطية في تونس.
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