أنا يقظ تطالب وزيرة الطاقة بالإستقالة وتتقدم بقضية لإلغاء الزيادة في المحروقات


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 16:21 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعتزم منظّمة أنا يقظ رفع دعوى في تجاوز السّلطة لإلغاء قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة بالزيادة في سعر المحروقات نظرا لمخالفته للأحكام والشروط المنصوص عليها بالقانون.


وعبرت المنظمة اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 في بيان لها، عن استنكارها لما اعتبرته مغالطة الوزيرة نائلة القنجي للرأي العام وإقدامها على تقديم خطابات شعبويّة كاذبة وعدم تنفيذها لقرارات ادّعت أنّها اتخذتها في إطار مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد والمواطنين.

وطالبت أنا يقظ الوزيرة بالتحلي بالانسجام والتناسق بين أقوالها وقراراتها وعدم استسهال تقديم الوعود الزائفة في المنابر، كما طالبتها بتقديم استقالتها، فنحن بحاجة "للقاحات ضدّ الكذب" كما جاء على لسان رئيس الجمهوريّة وفق نص البيان.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244643



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1520°-1419°-1319°-1224°-11
  • Avoirs en devises
    22703,4

  • (14 avril)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25730 DT        1$ =3,02691 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 avril)   648,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   