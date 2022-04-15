تمّ إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة فاتن بالهادي، وفق ما ورد اليوم في الرائد الرسمي.
إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة
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