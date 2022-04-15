حزب العمال يدين اعتقال الصحفية شهرزاد عكاشة على خلفية رأيها ويدعو إلى التضامن مع الصحافيين في معركتهم المشروعة

بلاغ صحفي -

أولا: يدين اعتقال هذه الصحفية على خلفية تدوينات تنتقد وزير الداخلية والأجهزة الأمنية ويعتبر محاكمتها محاكمة رأي بما يُعدّ انتهاكا لحق أساسي يكفله القانون والمعاهدات الدولية هو حق التعبير، ويطالب بإطلاق سراحها ووقف التتبعات ضدها.ثانيا: يدين الانتهاكات المتكررة لحرية التعبير والإعلام منذ انقلاب 25 جويلية بمحاكمة الصحافيين والمدونين على خلفية آرائهم والاعتداءات على الصحافيين في الميدان وغلق التلفزة العمومية في وجه الأحزاب السياسية والقوى المناهضة للانقلاب وينبه من تبعات هذا الانحدار الخطير على وضع الحقوق والحريات في البلاد.ثالثا: يدعو كل القوى الديمقراطية إلى التضامن مع الصحافيين التونسيين في معركتهم المشروعة من أجل صوْن حقهم في التعبير الحر وأداء رسالتهم الإعلامية دون قيود أو ضغوط، والتصدي لهذا المسار الخطير الذي يمثل جزء لا يتجزّأ من المشروع الشعبوي الاستبدادي لقيس سعيد.