صورة اليوم: التعليم ڨبي ڨبي !!؟







تداولت منذ ليلة الخميس 14 أفريل عديد الصفحات على موقع الفايسبوك صورا لمجموعة من التلاميذ داخل القسم بأحد المدارس في تونس يظهر فيها التلاميذ وهم يرفعون شهائد .وقد ظهر في هذه الصور التي تم التقاطها على الارجح من طرف احد المعلمين، بعض التلاميذ الذين لم يتحصلوا على شهائد وقد ظهرت على وجوههم ملامح الحزن والانكسار في مشهد أثار عديد التفاعلات والانتقادات لملتقط الصورة الذي يفترض انه مربي واول من يراعي مشاعر تلاميذه.وعلق عديد النشطاء بالقول "صورة تلخّص نظام التحطيم في تونس في اشارة الي نظام التعليم، فيما علق ٱخرون بالقول "التعليم ڨبي ڨبي" مذكرين بأغنية "كافون" الشهيرة.