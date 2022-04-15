رئيس منظمة الأعراف كونكت يلتقي بممثل صندوق النقد الدولي في تونس


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 10:43 قراءة: 0 د, 19 ث
      
التقى رئيس منظمة الأعراف كونكت طارق الشريف، يوم الأربعاء 13 أفريل 2022 بمقرالكنفدرالية بتونس، ممثل صندوق النقد الدولي في تونس مارك جيرار وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والصعوبات التي تمر بها فضلا عن سبل التعاون للحد من الأزمة الإقتصادية.




وأكد طارق الشريف على أهمية دعم صندوق النقد الدولي لتونس والتوصل لمخرجات براغماتية و ناجعة لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي.

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