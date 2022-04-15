رضا الشكندالي: الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستعقبها زيادات أخرى في كل السلع تقريبًا

أكــد اليوم الخميس أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي بأن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات ستعقبها زيادات أخرى في كل السلع تقريبًا .وأشار في تصريح لاذاعة شمس أف أم الى أن الحكومة ذهبت في استمالة صندوق النقد الدولي في علاقة برفع الدعم عن المحروقات، مشددا على أن هذا غير كافي وهي منظومة إصلاح مبتورة بحسب تعبيرهواوضح الشكندالي بأن الحل يتمثل في المحافظة على نفس مستوى الأداءات أو التنازل عنها، لتقليص الزيادة على مستوى الأسعار الداخلية للمحروقات .