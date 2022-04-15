البحيري يعود الى مزاولة نشاطه داخل النهضة


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 09:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
عاد مساء امس الخميس القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري الى مزاولة نشاطه السياسي وذلك في احتفالية أقيمت على شرفه بالمقر المركزي للحركة بمونبليزير.

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وظهر البحيري الى جانب كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض.

وكانت وزارة الداخلية أطلقت سراح عن نور الدين البحيري بعد 65 يوما من وضعه تحت الاقامة الجبرية في مستشفى بنزرت.
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وظهر البحيري في حالة صحية سيئة عند خروجه من المستشفى.


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