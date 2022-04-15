نجيب الشابي يجتمع بالسفير الفرنسي

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التقى ظهر الخميس رئيس الهيئة السياسية لحركة امل احمد نجيب الشابي بمقر الحزب اندري باران سفير فرنسا بتونس.وتناول اللقاء وفق تدوينة لنجيب الشابي العلاقة بين البلدين وبين تونس والاتحاد الأوربي، كما كان فرصة لتوضيح المبادرة التي أطلقها نجيب الشابي من اجل بناء جبهة لإنقاذ تونس من أزمتها الاجتماعية والسياسية الراهنة.وياتي اللقاء بعد إعلان نجيب الشابي لجبهة الخلاص الوطني لجمع عدد من الكيانات السياسية.