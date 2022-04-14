بعد الترفيع في اسعار المحروقات، وزيرة الصناعة والطاقة للتونسيين: لا بد من ترشيد استعمال السيارات وما عادش كل واحد يركب في سيارة وحدو‎‎

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قالت الخميس 14 أفريل، وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة القنجي، ان الوضع العالمي وخاصة الحرب على اوكرانيا وارتفاع سعر برميل النفط استوجبت تعديل أسعار المحروقات في تونس.وخلال استضافتها في نشرة اخبار القناة الوطنية، دعت الوزيرة التونسيين الي ترشيد استهلاك السيارات والمحروقات وعدم التنقل بصفة فردية في السيارات.وقالت "لا بد احنا كمستهلكين للمحروقات نحكموا استعمالنا للسيارات ولا بد نحاولوا نجمعوا بعضنا وما عادش كل واحد يركب في سيارة وحدو..".