الزغلامي " محكمة المحاسبات برات قائمتنا التي تراسها الغنوشي من شبهة تمويل اجنبي"

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أعلنت النائبة عن حركة النهضة في البرلمان المنحل يمينة الزغلامي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان محكمة المحاسبات اعلمتها بحكم ابتدائي بصفتها عضوة بقائمة تونس 1 التي ترأسها الاستاذ راشد الغنوشي يقضي بعدم سماع الدعوى في حق أعضاء قائمة حركة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بخصوص تلقي تمويلا أجنبيا.وقالت الزغلامي " أرسلت لي محكمة المحاسبات اعلاما بحكم ابتدائي بصفتي عضوة بقائمة تونس 1 التي ترأسها الاستاذ راشد الغنوشي يقضي بعدم سماع الدعوى في حق أعضاء قائمة حركة النهضة المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بخصوص تلقي تمويلا أجنبياونحن لا نعقب على اي قرار قضائي و ننضبط لأي اجراء في حقنا و التحية للأستاذ المحامي ناجي الزواري ممثل القائمة لدى القضاء التونسي لكن لدي بعض الملاحظات:الحمد لله وانا فرحانة أن كل القوانين المحالة وفقها مع بقية أعضاء القائمة المحترمين كنت من بين النواب المشرعين لهالا فقط تصويتا ونقاشا بالجلسة العامة بللاني تشرفت خلال ال10،سنوات بعضوية لجنة التشريع العام حيث ساهمت نقاشا واقتراحا وصياغة وضغطا و استفادة من مقترحات المجتمع المدني في صياغة فصولا وقوانينا لم تخالف الدستور ورسخت النظام الديمقراطي.وختمت قائلة " كل حملات التشويه التي طالتني وطالت العديد من النواب الشرفاء باطلة وكاذبة وحسبي الله ونعم الوكيل في من روج لها ومن صدقها دون تثبت او تمحيص للاسف حتى عائلتي الموسعة كانت ضحية هذه الإشاعات والبعض صدق هذه الأكاذيبالنواب عندهم اموالا طائلة وسيارات فخمة وضخمة وامتيازات ووقع نعتنا بابشع النعوت ووووو نحن أبناء الشعب ونعيش معهم وبعيدا عن حملات التواصل الاجتماعي و ترويج بعض الاعلاميين لهذه الأكاذيب بغاية ترذيلنا شخصيا في كل مكان أتلقى المعاملة الحسنة والاحترام المتبادلهذا كله مردود على أصحابه وشخصيا تقدمت بمجموعة من القضايا ولن ولن أتنازل عن حقي في التتبع ولو بعد سنين "