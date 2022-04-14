احمد شفتر "حركة الشعب ستعرف مصير الجبهة الشعبية"


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 13:50 قراءة: 0 د, 19 ث
      
قال احمد شفتر عضو الهيئة التفسيرية لإجراءات الرئيس قيس سعيد ان حركة الشعب ستعرف مصير الجبهة الشعبية بسبب مواقفها الأخيرة.
وأضاف شفتر ان حركة الشعب تنكرت للرئيس قيس سعيد من اجل مصالحها ولم تنخرط في تمشيه خاصة فيما يتعلق بالاستشارة الالكترونية.
...

وقال احمد شفتر ان حركة الشعب تريد إشراك الأحزاب في حين اننا نريد تشريك ابناء المحليات والجهات.


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