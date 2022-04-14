صورة اليوم: اعوان القباضة المالية بقرمدة يقرّرون ايقاف العمل لمدة يوم اثر وفاة زميلهم


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 13:18 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تداولت الخميس 14 أفريل، عدد من صفحات الفايسبوك صورة من مدخل القباضة المالية بقرمدة من ولاية صفاقس حيث عمد العاملون بالقباضة الي تعليق ورقة يعلنون من خلالها ايقاف العمل بالقباضة لمدة يوم.

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وبرّر اعوان القباضة قرارهم بوفاة زميلهم وهو ما خلف عديد التفاعلات والانتقادات لسلوك الاعوان وعلق النشطاء بالقول " عندما تتحول الادارات والمؤسسات العمومية الي ملك خاص من الطبيعي ان يتم اغلاقها حسب أهواء الاعوان".

Commentaires


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Fenac  (Tunisia)  |Jeudi 14 Avril 2022 à 13h 29m |           
ساهل ياسر مجلس التأديب وتغيير السيد المدير



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